＜速報＞米女子リシャッフル前のラストマッチ 滑り込み狙う渋野日向子は深夜ティオフ
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 初日◇30日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会が開幕。第1組が日本時間午後9時にティオフし、まっさらなコースへと飛び出していった。
【写真】あどけない！ JK時代の渋野日向子
今大会終了後には出場優先順位を入れ替えるリシャッフルが行われ、ポイントランキング80位以内が『カテゴリー8』に昇格する。その対象であり、ランキング137位に沈んでいる渋野日向子にとっては分水嶺となる戦い。上位入りでのリシャッフル滑り込みをかけて、翌5月1日（金）の日本時間午前3時24分に10番からスタートする。同じくリシャッフル突破を目指す西村優菜、ルーキー・櫻井心那は、それぞれ午後10時12分、午前10時24分にティオフを迎える。連覇がかかる岩井千怜は午前9時36分にスタート。リシャッフル突破を決めている原英莉花は、翌午前2時36分にラウンドを開始する。今大会の賞金総額は250万ドル（約3億9300万円）。優勝者には37万5000ドル（約5900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞米女子メキシコ大会 リーダーボード
渋野日向子、西村優菜、櫻井心那のリシャッフル突破条件おさらい
現在の米女子ポイントランキング
【写真】メキシコならでは 食いしん坊の“珍獣”出現
松山英樹が3試合ぶり出場 米男子リーダーボード
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