◆パ・リーグ 西武２―３日本ハム＝延長１１回＝（３０日・ベルーナドーム）

日本ハムは西武に勝利し、借金は３に減らした。試合がなかった首位・オリックスとのゲーム差は５に縮めた。４月を終え、借金生活だったのは、２３年の借金７以来３年ぶりと苦しいスタートとなった。

０―０の２回２死、石井の一ゴロを清宮幸が処理し、一塁ベースカバーに入った伊藤に上から送球するも、捕球できず。その後、２死一、三塁とされ、９番・滝沢に中前適時打を浴び３試合連続で先制を許した。伊藤に失策が記録され、チーム失策数は２９試合目にして２７個となった。６回には長谷川に左翼へ２号ソロを浴び、２―０とされた。中５日で先発した伊藤は７回７安打２失点と試合をつくった。

打線は西武先発・隅田に８回途中２得点と打ち崩せず。２―２の延長１０回１死三塁、五十幡への初球でスクイズを仕掛けるも相手バッテリーにウエストされ、五十幡は空振り。三塁走者の田宮が本塁憤死となり、チャンスを生かせなかった。延長１１回に野村が勝ち越しの左前適時打を放ち勝利した。

５月１日からは本拠地・エスコンに戻り、首位・オリックスとの３連戦。関東から北海道への移動試合となっており、厳しい９連戦は続く。