こんな食べ方もあった！箸が止まらない「悪魔のキャベツ」

食べ出したら止まらない！悪魔のレシピが登場

食べ出したら止まらない、悪魔的においしいレシピをご紹介します。今回は、キャベツを使った3つの魅惑的なレシピにフィーチャー！一度口にしたら、ヤミツキになりそうなおいしさです。

レンチンしたキャベツがたまらない



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました



（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）

生でもモリモリ食べられる

ピリ辛！浅漬け風アレンジ

キャベツの大量消費にもお役立ち！

キャベツ丸ごと1個が安く売られているとつい買ってしまいますよね。でも、炒め物やソテーの付け合わせなどでは、なかなか消費しきれないことも。そんなとき、ぜひ活用して欲しいのが、今回ご紹介したレシピです。

ピックアップしたのは、千切りにしたキャベツをレンチンする、生で食べる、ピリ辛なペッパー風味の浅漬けにするなど、どれも悪魔的においしいレシピばかり。こんな食べ方があったのか！と驚きますね。

大量のキャベツも、これならぺろりと平らげられそうです。健康のために、野菜をたっぷり摂りたいという人にもピッタリ。モリモリ食べて、忙しい春を元気に乗り切りましょう。（TEXT：森智子）