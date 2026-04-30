9人組ガールズグループ・TWICEが、海外アーティストとして初めてMUFG STADIUM（国立競技場）でライブを開催。3日間で合計24万人を動員しました。

6度目のワールドツアー日本公演となる『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演として、MUFG STADIUM（国立競技場）で公演を行い、1日あたりの最大数となる8万人、3日間で合計24万人を動員。さらに2025年に開催された同ツアー日本公演を含めると合計64万人を動員しました。

本ツアーは、全世界すべての会場で観客席を360度開放し、舞台と客席の境界を感じさせないセットで観客を魅了。ステージの正面が決まっていない360度ステージを通して、TWICEのパフォーマンスを立体的かつよりリアルに体感することができるということです。

ライブは、2025年7月に韓国でリリースされた楽曲『THIS IS FOR』からスタート。さらに、『Strategy』『SET ME FREE』『I CAN’T STOP ME』と、ヒット曲が連続で披露されました。

MCでは、JEONGYEON（ジョンヨン）さん（29）が「国立行くよー！」と呼びかけると、約8万人の観客の熱気が一気に上がりました。さらに、DAHYUN（ダヒョン）さん（27）は「お元気でしたか？ TWICEを待ってましたかー？ この舞台に立てて、本当に感無量です」と、感謝を伝えました。

アンコールでは、トロッコに乗ったメンバーがスタジアム内を周回しながらファンの近くでパフォーマンスを届けました。センターステージに戻ると、“10年を振り返るサプライズ映像”が流れ、メンバーはそれぞれ感慨深そうにモニターを見つめていました。

MCでMOMO（モモ）さん（29）は「10年間、TWICEもONCEも頑張ってきたなと改めて思ったし、一つ一つの夢を一緒にかなえてきたなという感覚です。ありがとうございます！」とファンに感謝を伝え、SANA（サナ）さん（29）は「国立にみんな一緒に来てくれてありがとう〜！ これからもずっと一緒に居てください！」と、これからもファンとともに歩んでいくことを宣言しました。