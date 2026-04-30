◇セ・リーグ 阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日 神宮）

「2番・左翼」でスタメン出場した阪神・岡城がプロ初の3安打を放った。初回1死無走者で高梨から右前打を放って5連打の口火を切ると、ここからヒットパレードが止まらなくなった。

「（1打席目は）出塁することだけを考えて、強く振れたことが良かった。ストレートを強くスイングできたのが一番良かった」

2回2死の2打席目も右前打、5回先頭で迎えた3打席目は中前へはじき返した。3本の安打は全て追い込まれる前までに捉え、好球必打が好結果につながった。「（積極性は）自分がぶらさずにやっているところ。引き続きできたらいい」とうなずいた。

8回1死で迎えた5打席目はプロ初の死球も食らい、大当たりの1日を終えた。初スタメンだった前日29に初安打をマークし、この夜はチームの勝利に猛打賞で貢献した。

「昨日よりかはマシになりましたけど、まだ緊張はしますね。（29日の初安打で）応援してくださる人は多いなと感じました。頑張りたい」。進学校の岡山一宮高から一般入試で筑波大に入学した秀才。結果を残しても一喜一憂することなく淡々と言葉を紡いでいた。