「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）

ヤクルトが大敗し、カード負け越しとなった。

八回には両軍の首脳陣がベンチを飛び出し、球場が騒然となる場面があった。八回１死。この日３安打の阪神・岡城が左脇腹付近に死球を受けると、まず、ベンチから藤川監督が飛び出した。

厳しい表情で何かを呟き、マウンドの木沢、ヤクルトベンチに視線を送った。遅れて出た藤本コーチらに制止され、ベンチへ引きあげた。

その後、続く森下に対して、カウント３−１からの５球目が抜けてバックネットに大きな音を立てて直撃。再び藤川監督がベンチから出ると、球場は騒然となった。

一方、ヤクルト・池山監督もベンチを出ると、脱帽して藤川監督に謝罪のポーズ。これに対して藤川監督は笑みを浮かべてうなずくと、周囲を制するポーズを作り、四球の森下への代走を球審に告げた。

異様なムードを一変させた池山監督は、「向こうも代走を告げにきたんで。藤川監督はもう走る格好をしたんでね。うちも荘司投手に代えるつもりで出て行ったので」とベンチを出た理由を説明。その上で「まあ、やっぱり（岡城は）３本打ってるだけにね、やはり空気は悪く、故意じゃなくてもね。抜けるとデッドボールに敏感になっているので。こちらも注意しながら」と、うなずいた。

７点ビハインド、３安打されている岡城という状況で、阪神サイドが怒るのも無理はない状況。阪神のチーム事情にも触れ、「近本選手が骨折しているんで。大事に至らなければいいなとは思ってたんだけど。うちの選手もコントロールが悪くて当てることも出てくるかもしれないので、それは、はい」と語った。