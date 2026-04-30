元サッカー日本代表の中田英寿（49）が4月25日に自身のInstagramを更新し、日本各地の「本物」を巡る企画の青森編として、青森県西部にある十三湖を訪れた様子を公開した。投稿では、日本海に面した十三湖のほとりにある十三漁業協同組合を紹介し、しじみ漁をはじめとする地域の水産業や、湖の恵みを次世代へつなぐ取り組みに触れている。

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公開された写真では、中田が胴長姿で湖に入り、道具を手にしながらしじみ漁に参加する姿が収められている。水面の奥には舟や風車が並び、開放感のある青森の風景が広がる。漁師の話に真剣に耳を傾ける画像や、とれたてのしじみを写した一枚もあり、地域の営みに向き合う中田のまなざしが印象的だ。

【画像】十三湖でしじみ漁に参加する中田（画像は中田英寿氏公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「ヒデさんいい笑顔」「美しいシジミです」「いつまでも観ていたい！ そのヒデの上腕」「十三湖いらしたんですね！ しじみ、美味しいですよねー」といった声が寄せられている。