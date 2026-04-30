マルチアスリートの陣在ほのか（27）が4月25日に自身のInstagramを更新し、サウナや自然の中でくつろぐオフショットを公開した。投稿では、レースの疲れを癒やしに那須のEarthboat Nasuを訪れたことを明かし、自然とサウナ、温泉でリフレッシュした様子を複数枚の写真で紹介している。

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公開された写真では、陣在が木のぬくもりを感じるサウナ室でストーブの前に立ち、やわらかな笑顔を見せている。水着姿からは鍛えられた腹筋ものぞき、アスリートらしい健康美が印象的。水風呂で涼む姿や、愛犬とくつろぐカット、ベッドでリラックスする様子もあり、レース後の穏やかな時間が伝わってくる。

【画像】サウナ室でストーブの前に立つ陣在（画像は陣在ほのか公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「めちゃくちゃ整いそう」「可愛すぎます」「可愛い顔需要、水着需要、足裏需要、サウナ需要、風景需要、犬需要等と色々な需要を満たしまくってて凄い」「レースお疲れ様でした！ 自然とサウナ最高ですね」といった称賛の声が寄せられている。