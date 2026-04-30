Photo: ささきたかし

もう治らないのです。

家の中で鍵や財布をなくすことが多いです。ほぼ毎日、出掛ける前に、「アレがないコレがない」とモノを探し続けてます。外でモノをなくすことはほとんどないため、致命的な事態に陥っていないものの、日々の小さなストレスがとにかくモヤる。

収納のプロが、「定位置を決めて、そこに置けばなくさない！」なんて言っているのを目にするんですけど、それができないんですよ。あれには特別な才能が必要。"家の中"全部が定位置なんですもん。

AppleがAirTagという物忘れのための最高のソリューションを提供してくれてからは、それも改善しました。あいかわらず鍵も財布もなくすけど、見つけられるようになったんです。Appleにマジ感謝。

MagSafe対応のApple純正ウォレット

でも、そんな僕にも1つだけなくし続けたものがあったんです。それがカードケース。使っていたのはMagSafe対応のApple純正ウォレット。iPhoneの裏にくっつけるアレです。これにクレジットカード2枚とオフィスの入退室カードの計3枚を入れて、半財布レス生活をしていました。

Image: Apple

ただ、これを付けるとiPhoneが若干持ちにくくなるんですよね。薄いは薄いんですけど。持ちにくいから、無意識に外してしまい、その結果なくす。 一応、純正ケースには「探す」の機能はあって、最後にiPhoneから離れた場所を地図でざっくり教えてくれます。でも、こちらは家の中のどこにあるか知りたい。毎度家に刺さったピン（厳密にいうと隣の家にいつもピンが刺さってる）を見ながら、「それは知ってる」って思っちゃう。

忘れ物防止タグの導入も検討しましたが、カードケースには、厚みのあるAirTagはもちろん入りません。カードタイプの忘れ物防止タグもあるんですけど、カードが3枚しか入らないこのケースには、それを入れる余裕もないのです。

リアルタイムで位置特定＆音もならせる、物忘れの救世主

Photo: ささきたかし

そんな折に見つけたのが、ESRのMagSafeカードケースです。マジでこれは救世主でした。

まず、「サウンドを再生」の機能がついていること。iPhoneの「探す」アプリから、「サウンドを再生」を押せば、昔のゲーム機のような「ピピピピッ」というサウンドがうるさいくらいになってくれます。これで家のどこにあっても見つけられる。

ちなみに、MagSafe対応のApple純正ウォレットには、「サウンドを再生」の機能はありません。純正ケースは「iPhoneから離れた場所」はわかるけど、ソファの隙間にあるかはわからない。ESRは「鳴らせる」から、耳で場所を特定できる。これが求めていたものよ。

Image: ささきたかし

ESRのMagSafeカードケースは、リアルタイムでの位置特定も可能。AirTagのように「矢印で方向を指してくれる機能」はないですが、ケース単体でも場所がわかるのは助かる。外での紛失もこれでバッチリ。

iPhoneとの接続は簡単で、「探す」アプリから「持ち物を追加」→「その他の持ち物」の順で登録するだけでOK。

Photo: ささきたかし

もう一つ良かったのは、カードが最大5枚入るところ。MagSafe対応のカードケースは3枚収納が主流。Appleオフィシャルのケースも3枚までです。それ以上の収納を求めると、スタンド付きや財布型など分厚いものになってしまうんですよね。

現在は出番の多いカードを4枚入れて、あとは緊急用の現金を入れて使っています。

Photo: ささきたかし

カードが出しやすいように、ケース下部に穴が空いていて、押すとカードが出せます。ただ何のストレスもなくカードが出せるかと言われると、正直手こずります。手が乾燥しているとまぁ出せない。ただこれはApple純正のケースも同じです。

Photo: ささきたかし

充電は専用のケーブルを使い、一回の充電で約半年持つとのこと。購入したばかりなので、まだ充電タイミングはきていませんが、これくらいのペースなら問題なく運用できそう。

Photo: ささきたかし

現状不満はそこまでないですが、純正ケースよりも分厚くはなります。結局、薄いケースを付けていても外したくなるので、この程度は許容範囲内。

Photo: ささきたかし

デザインも控えめのロゴと探すマークのみのミニマム。素材は合皮で、作りもしっかりしており安っぽさはありません。

買った翌日、早速なくしても、ちゃんと出てきましたよ。除湿機と壁の隙間から。なんでここにいくの。

Source: Amazon