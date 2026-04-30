33歳元アイドル、11年間所属の事務所退所を発表「円満に退所いたしましたことを…」 今後にも言及
アイドルグループ・放課後プリンセスの元リーダーで、タレント・俳優の関根ささら（33）が30日、自身のXを更新。同日をもって所属事務所を退所したことを発表した。
【写真】11年間所属の事務所退所を発表した関根ささらの近影＜報告全文＞
関根は近影と「所属事務所退所のご報告」と題した文書を投稿。「このたび、関根ささらは、2026年4月30日をもちまして、11年間お世話になりました所属事務所株式会社FORZA RECORDを円満に退所いたしましたことをご報告申し上げます」と報告した。
さらに、これまで支えてきた周囲の人々に感謝をつづったうえで、今後について「これからは新たな環境のもと、これまで培ってきた経験を胸に、より一層自分らしく、新しい挑戦にも前向きに取り組みながら歩んでまいります」と意気込み。
最後に「今後とも変わらぬご声援のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます」とまとめ、今後の連絡先を記載した。
関根は1993年1月14日生まれ、埼玉県出身。22年3月に2代目リーダーを務めた放課後プリンセスを卒業。ソロとして、グラビアやテレビ、ラジオ、舞台など幅広く活躍している。
【写真】11年間所属の事務所退所を発表した関根ささらの近影＜報告全文＞
関根は近影と「所属事務所退所のご報告」と題した文書を投稿。「このたび、関根ささらは、2026年4月30日をもちまして、11年間お世話になりました所属事務所株式会社FORZA RECORDを円満に退所いたしましたことをご報告申し上げます」と報告した。
最後に「今後とも変わらぬご声援のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます」とまとめ、今後の連絡先を記載した。
関根は1993年1月14日生まれ、埼玉県出身。22年3月に2代目リーダーを務めた放課後プリンセスを卒業。ソロとして、グラビアやテレビ、ラジオ、舞台など幅広く活躍している。