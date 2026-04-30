◇セ・リーグ ヤクルト2―10阪神（2026年4月30日 神宮）

ヤクルトは今季最悪の10失点を喫し、大敗。今季3度目の連敗で首位・阪神とのゲーム差は1に広がった。

先発の高梨は7回途中8失点。9連戦中ということもあり、長いイニングを投げることが期待された中で苦い結果となった。池山監督は「（初回の）5連打で、自分のペース掴めずにね…」と振り返り「120（球）近くまでは投げてもらって、投球の中で、修正してもらえばなというところだったんだけど。よく打たれましたね」と話した。

今季1号が飛び出した内山を、8回の守備から遊撃に回したことについては「2軍の方でもショートっというところはやれてなかったと思うので、しっかり1軍の中でどういう動きするのか。その機会の中でしっかりできるということが大事」。期待の23歳の一発には「これから波に乗っていってもらえれば」と目を細めた。

5月1日からは神宮でDeNA戦。指揮官は「対戦相手も変わるので、しっかりした準備をしてね、また連敗を止められるように」と切り替えを強調した。

▼内山（2回に今季1号。8回からは遊撃に）完璧な当たりだったんで良かった。（遊撃は）守れて良かった。もっともっと、結果を出したい。