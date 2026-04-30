◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２ー１０阪神（３０日・神宮）

今季初登板先発の阪神・西勇輝投手が５回４安打２失点と粘り、２０２４年８月２１日のヤクルト戦（京セラＤ）以来、６１７日ぶりの白星を挙げた。

以下、ヒーローインタビューの一問一答。

ーチーム全員で勝ち取った勝利、伏見捕手とのやりとりは試合中にあったか。

「比較的に楽しく、後悔のないようにこの一試合にかけてしっかり話し合ってやっていきました」

ー勝利投手の権利がかかった５回２死、得点圏にランナーを背負ってアウトを取った時は。

「打球的に抜けるか抜けないかという気持ちだったんですけど、バットが折れた音がしたのでなんとか小幡が捕ってくれてよかったです」

ー先ほど長かったと話していたが、去年はけがもあって１試合の登板に終わった。そこからいろんなことを考えたと思うが、この１年、２年はどんな心境で野球をしていたか。

「今までぶつかったことのないような壁にぶつかって、自分の野球ってこんなに早く崩れるんやなっていう苦しい気持ちもありましたし、野球ができていない自分が一番悔しかったし、それを支えてくれるファンだったり、家族だったり、周りのスタッフの方だったり、いつか恩返ししたいという気持ちは強いが、なかなか心と体が一致しない時間がすごく長かったので、こうやってくさらずにいつかこの壁は越えるだろうと思いながら毎日過ごしていました」

ー恩返しができたのではないか。

「本当にこうやって勝つことができて、やっとチームの一員に戻れました。ここから丁寧に、自分の立場は分かっているので１試合１試合大事に投げていきたいです」