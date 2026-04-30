俳優・加藤清史郎の自然体なオフショットが話題を呼んでいる。

３０日に自身のインスタグラムを更新した加藤。「『君が死刑になる前に』第５話放送まであと数時間！ということで… こちら裏話とオフショットです」と書き始め、昨年２月に乃木坂４６を卒業した与田祐希、俳優の鈴木仁と和室で寝そべる様子のオフショットをアップ。

「琥太郎たちが滞在している別荘には、実は、撮影では使われていない和室がありまして。我々の部屋、と言えば良いでしょうか、待機部屋があったんです。連日の撮影、時には昼夜逆転の日々を乗り越えるためにその部屋では、我々はとことんリラックスをしようと次々と姿を現す会話劇のセリフを確認してはお菓子を食べて、横になって、セリフを合わせてみては横になってで、横になってる写真が結構ありまして笑（与田祐希公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍ ｓｔｏｒｉｅｓにも“寝袋全力休憩月島凛“が載ってたことがあったりもしましたが）各所から、無事に掲載の許可が降りましたのでここに供養させていただきます」と写真に対するエピソードをつづった。

最後に「にしても、ほんと全部ゆるいな、オフショットが。笑」とつづり、投稿を締めた。

この投稿には「せいしろうくんの寝方可愛すぎる」「お疲れ様です」「リラックス大切ですね」「昼夜逆転お疲れ」「オフショット、裏話ありがとうございます！今日も楽しみ」などの声が寄せられている。