韓国の１３人組グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのＤＫ（ドギョム＝２９）とＳＥＵＮＧＫＷＡＮ（スングァン＝２８）によるスペシャルユニット・ＤｘＳ（ディーケーアンドスングァン）が３０日、千葉・幕張メッセ国際展示場ホール４〜６で、アジア５都市を巡る初のライブツアー「ＤｘＳ［ＳＥＲＥＮＡＤＥ］ＯＮ ＳＴＡＧＥ−ＪＡＰＡＮ」の日本公演を開催した。

ＳＥＶＥＮＴＥＥＮを支えるメインボーカル組が絶世の歌声を交え、ＣＡＲＡＴ（ファンの呼称）を酔わせた。オーケストラが奏でる荘厳な音色に誘われ、二人はステージに降臨。青一色に染まる会場でバラード曲「Ｂｌｕｅ」をしっとりと歌い上げ、妖艶でロマンチックな空間を創造した。愛してやまないＣＡＲＡＴに向け、全１９曲のセレナーデをささげた。

ＳＥＵＮＧＫＷＡＮは「幕張での公演は久しぶりですね。ドーム公演とは違う雰囲気です。僕たちの声で後ろまでウエーブが起きるような感じ」と感激。２９日と２日間で計４万人を動員し、ＤＫは「たくさんの方が来てくれて気分がいいです！僕たちの顔が見られてうれしいですよね？」と問いかけ、客席から返ってきた大歓声に「へへっ」と照れ笑いした。

レディー・ガガ＆ブルーノ・マーズのコラボ曲「Ｄｉｅ Ｗｉｔｈ Ａ Ｓｍｉｌｅ」のカバーステージでは、本家に負けないエモーショナルなハイトーンを披露。お互いを見つめて歌い上げるだけでなく、バックハグや手をつなぐ演出でＣＡＲＡＴの黄色い悲鳴を誘った。自由自在な歌声で遊び尽くした二人は、５月１３〜１４日に控えるＳＥＶＥＮＴＥＥＮの東京ドームでのファンミーティングに臨む。