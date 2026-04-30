タレント・たかまつなな（32）が30日までに公式YouTubeチャンネルを更新。自身が創立した「株式会社 笑下村塾」がマンスリーサポーターを募集した件が物議を醸していることについて言及した。

設立10周年を迎えた同社だったが、たかまつは「今年、一番大きな契約がなくなり、事業を縮小に踏み込まざるを得ない状況となってしまいました。多角的な事業構造を作れなかったことや、私の経営力不足で本当に悔しいです」と報告。

そこで「なんとか活動を続けるため、マンスリーサポーター100人を目指すキャンペーンを始めました」とし「笑下村塾の『続けられる基盤』を一緒につくっていただけませんか。ぜひこちらから、登録してご支援いただけますと幸いです」と呼びかけていたが、この告知が物議を醸していた。

この件について、たかまつは「耳が痛いものもあった」とし、改めて動画で真意を説明。また誹謗（ひぼう）中傷も寄せられているといい「過去、そういうものについては開示請求をしまして、損害賠償金をいただくこともございました。批判はいいけど、誹謗中傷はだめだと気を付けていただきたいなと。そこは厳しく対応していきたいと思います」と語っていた。