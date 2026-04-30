いま「割って食べるグルメ」が人気になっています。

食べる前の“割る”ひと手間が楽しさ、美味しさ、ストレス発散にも繋がっているようです。

【写真で見る】割って、食べてストレス発散 パッケージごと割るチョコも

「ASMR的な要素を」 “割って食べるアサイーボウル”

最初の「割るグルメ」は、東京・原宿にあるアサイーボウルの専門「Bowls ＃」。

このお店で今、人気なのが「割って食べるアサイーボウル」です。

数種類のフルーツをブレンドしたジェラート状の「アサイー」の上にかけるのが、とろけるチョコレート。これを冷やすと、パリッパリに！

好みのトッピングを乗せれば、割って食べる「チョコパリアサイー（Lサイズ1500円 /トッピングは別料金 合計2200円）」の完成です。

Bowls ＃ プロデューサー 永田萌依さん

「叩くと『コンコンコン』『パリッパリ』って音がするので、SNSで話題の音を楽しむASMR的な要素を取り入れています」

プロバレーボール選手の荒尾怜音さん（所属チーム:ヴォレアス北海道）も来店していて、素敵なコメントをいただきました。

荒尾さん

「うまいっす。きれい（均等に）に割れないので、急にチョコが多くなったり少なくなったり、毎回毎回甘さが変わる分、そこの楽しさはあるかなと思いました」

「気持ちを解放できるよう」定番お菓子がリニューアル

50年以上愛される定番お菓子、パフのサクサク食感が特徴のロッテの「クランキー（226円 / 想定小売価格）」は4月、7年ぶりにリニューアルし、箱ごと割れちゃうスタイルに進化しました。

──あえてパッケージごと割るというリブランディングにしたのはなぜですか?

ロッテ マーケティング本部 樋口佑介さん

「節約疲れなどで気持ちにブレーキをかけている方々が多くいらっしゃるので、パッケージごとパキッと割って気持ちを解放できるような商品に変えた」

チョコレートのサクサク感もアップ！割ってストレス発散、食べてもストレス発散！他にはない付加価値が狙いだそうです。

コンビニや高級チョコレートブランドにも“割るスイーツ”

4月14日、コンビニスイーツに登場したのは、和風のティラミスです。

セブンーイレブンの「パキっとティラミス 黒蜜きなこもち（324円 / 店舗により取扱いの無い場合あり）」は、きなこ味のホワイトチョコを割ると、ティラミスムースやスポンジなどが隠れています。

チョコミント味のカップアイスは、容器側面にコーティングされたチョコレートを砕いて食べる、その名も「セルフクラッシュ チョコミント（カップ 194円 / 店舗により品切れの場合あり/赤城乳業）」です。

出水麻衣キャスター

「手で割った後に、さらに口の中でチョコレートをかみ砕く、いいですね。2段階」

高級チョコレートブランド、「ゴディバ」にはカップを握り、割って楽しむドリンクが登場。

「クラッキングチョコレート ショコリキサー（950円）」は、こだわりのベルギー産ダークチョコレートを贅沢に使った、特別感のある1杯です。

戦国時代から伝わる、木槌で割る?“日本一かたい”せんべい

そして、戦国時代から今に伝わる「割るグルメ」もあります。

三重テラス 橋本早貴さん

「三重県伊賀の日本一かたいと言われるおせんべいのかたやきです」

名前からしてかたそうな、“日本一かたい”と言われている、三重県・伊賀市などの名物「かたやき」です。

──どのくらいかたい?

三重テラス 橋本早貴さん

「かたさ的には軽石くらいかたいのでは」

──軽石くらい！?



三重テラス 橋本早貴さん

「（軽石を）食べたことないけど」

──なぜかたいんですかね?



三重テラス 橋本早貴さん

「かたいんです」

「伊賀菓庵山本 かたやき（木槌つき ・820円/ 三重テラスでの販売価格）」は、あまりにもかたすぎるので、「木槌」がセットされているということです。

生地の材料は小麦粉、砂糖、水だけ。重しをのせて1時間も焼くそうです。水分を極限まで減らすため、カッチカチになります。

この「かたやき」、伊賀の忍者が食べていたという逸話もあります。敵陣に忍び込み、長時間身を潜める際に、コンパクトで保存が利く食料として携帯していたそうです。

忍者は刀の鍔を使って「かたやき」を割って食べていたそうですが、叩き割る音で敵に見つからなかったのでしょうか。