巨人が３０日の広島戦（東京ドーム）に２―３で敗戦。勝利ムードから一転、「８回の悪夢」に襲われた。

思わぬ誤算となった。先発のウィットリーは足をつるアクシデントに見舞われながらも６回無安打無失点とゲームメーク。打線も２回に増田陸の内野ゴロの間に１点を先制すると、７回にも増田陸から２号ソロが飛び出し２点リードした。

このまま逃げ切るかに思えた８回。大勢のコンディション不良により、開幕からここまで８試合連続無失点と好調をキープしていたルシアーノが代役でマウンドに上がったが、２つのストレートの四球から二死一、二塁とこの日最大のピンチを招くと、最後は坂倉に痛恨の逆転３ランを被弾…。最終盤の「１点」は重く、悔しい敗戦となった。

阿部慎之助監督（４７）は背信投球となったルシアーノを「重圧がかかるところで行かせてるこっちの責任なんで」とかばうと、大勢のコンディションについては「今日はいけないって判断したので」と明かした。

前日２９日からコンディション不良を訴えていた大勢だったが、一夜明けたこの日も登録抹消はせず、ベンチ入り。指揮官は「思ったよりも今日の状態が良かったので。一応、抹消はしないっていう方向で決めました」と決断の理由を説明すると「（５月１日からの）タイガース戦もちょっとどうかなっていうところなんで。様子見ですかね」と次カード・阪神戦（甲子園）での起用については引き続き状態を見て判断する方針を明かした。