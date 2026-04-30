ＥＣＢ 現在の不確実性を乗り切るための態勢を十分に整えている ＥＣＢ 現在の不確実性を乗り切るための態勢を十分に整えている

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ＥＣＢ

現在の不確実性を乗り切るための態勢を十分に整えている

中東での戦争により、エネルギー価格が急騰、インフレを押し上げ、経済心理を圧迫

戦争が長期化し、エネルギー価格の高止まりするほど、広範なインフレおよび経済への影響強まる

直近数四半期において経済は回復力示している

インフレの上方リスクと、成長の下方リスク強まっている

短期的なインフレ期待は大幅に上昇

長期的なインフレ期待は依然としてしっかりと定着している

戦争が中期的なインフレおよび経済活動に及ぼす影響は、エネルギー価格ショックの強さと期間、その間接的な二次的影響の規模に依存する

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