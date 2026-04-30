群馬県が5月1日に交付するパスポート型パンフレット『GUNMA PASSPORT』。なぜこのようなパンフレットを制作したのか、群馬県の担当者を取材しました。

■群馬県の魅力が詰まった一冊

発行部数1万部の『GUNMA PASSPORT』。表紙には群馬県のマスコット『ぐんまちゃん』が描かれており、群馬県の歴史や文化、温泉、食、産業など、群馬県の様々な情報を掲載するパンフレットです。

また、県内35市町村に設置されているオリジナルスタンプを押すことができる台紙になっており、全てのスタンプを集めると、コンプリート証印を押印してもらえるということです。

交付方法は、5月1日から県外の人も含めて誰でも受け取ることが可能となり、群馬県の公式LINEアカウントで事前に申請し、平日の8時30分〜17時15分に群馬・東京・大阪のいずれかの窓口で無料で受け取ることができるといいます。

■群馬県の担当者を取材 「パスポートは新しい場所との関係の始まり」

『GUNMA PASSPORT』について群馬県の担当者を取材すると、「群馬県は移住する人も多いことから、パスポートをきっかけに群馬県をより多くの人に知ってほしい。好きになってもらい、深い関係になってほしいから」と制作への思いを語りました。

“パスポート型”にした理由について「パスポートは新しい場所との関係の始まり。群馬県の入り口として作成しました」と明かし、さらに「特別感のある仕上がり」と完成への自信を語りました。

また、5月1日という交付開始の時期について「ゴールデンウイークに合わせて、楽しんでもらいたいからです」とコメントしています。

配布の個数制限については、1アカウントにつき1冊、紛失した場合の再発行はないということです。