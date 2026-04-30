「巨人２−３広島」（３０日、東京ドーム）

巨人が八回に逆転を許して、９連戦最初のカードを負け越した。

２点リードで迎えた八回に４番手として登板したルシアーノが２つの四球で２死一、二塁とピンチを招き、坂倉に右翼へ逆転３ランを運ばれた。

打線は０−０で迎えた二回に先制。外国人枠の兼ね合いでベンチを外れたダルベックに代わってこの日４番に起用されたキャベッジのヒット、坂本の歴代単独１０位となる２４５３安打目の安打で１死一、三塁の好機を作ると、７番・三塁の増田陸が中堅に犠飛を運んだ。

七回には増田陸が３番手の森浦から左翼へ２号ソロを運び追加点を奪った。

この日が１３日ぶりの登板となったウィットリーは１５０キロ超の真っすぐにナックルカーブを駆使して広島打線をほんろう。五回までに来日最多の１０奪三振無安打の快投。六回には連続四球などから２死一、二塁のピンチを招き、小園を迎えた場面では投球中にバランスを崩して苦悶の表情を浮かべ、いったんベンチに下がったが、その後復帰。小園を二ゴロに仕留めて６回を無安打ながら５四球で交代。継投に突入していた。