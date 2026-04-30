「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）

前日２９日に首位へ返り咲いた阪神は今季最多１６安打１０得点と快勝し、首位攻防戦に勝ち越した。

高梨の立ち上がりを攻め立てた。初回１死から、前日プロ初安打のドラフト３位・岡城が右前打をマーク。森下が左前打、佐藤輝が遊撃内野安打で続き満塁の絶好機をつくると、大山が右翼線への２点適時二塁打を放ち先制した。なおも１死二、三塁では小幡が中堅右への適時打。この回、５連打で３点の先取点を奪った。

１点差に迫られた三回には２死から小幡が右翼線二塁打でチャンスメーク。続く伏見が左前への移籍後初適時打を放ち再びリードを広げた。

４−２の六回には先頭・小幡が猛打賞となる右前打で出塁。伏見が犠打を決めると、熊谷が左越え適時二塁打を放った。続く代打・中野が右前適時打を放ち二走・熊谷が一気に生還。リードをさらに広げた。

勢いは止まらない。七回には１死から佐藤輝が右越えソロで７点目。今季７号で、この時点で森下に並ぶリーグトップタイとなり、打率、打点と合わせ３冠に躍り出た。さらに続く大山が四球を選び、小幡がこの日４安打目で１死一、二塁とすると、伏見が左前適時打で８点目。その後、暴投でもう１点を追加した。

八回には１死一、二塁から佐藤輝が中前打を放ち今季２度目の２桁得点とした。

今季初先発の西勇は５回４安打２失点で、２０２４年８月２１日・ヤクルト戦（京セラ）以来となる６１７日ぶりの白星を挙げた。シーズン初登板勝利はオリックス時代の１４年以来１２年ぶり。救援陣も無失点リレーでつないだ。