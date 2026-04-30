俳優の川粼麻世さんが、妻の花音さんが切り盛りするお店のお手伝いに勤しむ様子を自身のブログに投稿しました。



【写真を見る】【 川粼麻世 】妻・花音さんのお店で猗弔砲弔い討たお手伝い瓮疋螢鵐・洗い物に「いつでも寿司が握れるように」



麻世さんは「出張から帰ってすぐに妻のお店のお手伝いに入りました」とテキスト。友人たちによる大人数の貸切パーティで「俺もカウンターに入ってドリンクを作ったり洗い物をしたり」「しっかり板について来た感じです」と、活躍を実感している様子。





料理研究家の花音さんが作る料理はどれも大人気とのことですが、麻世さん自身も「いつでも寿司が握れるようにネタケースも設置」「メニュー開発の為に俺もいろいろ作ってます」と、ライスペーパーを活用したメニューの写真を披露しています。







麻世さんは「お店が忙しく時間がある時はまたお手伝いに行きま〜す」と宣言する麻世さんは以前も、花音さんが体調を崩した際に、家族の協力を得て自身でお店を営業したことも投稿しており、お店の営業にも意欲を示している模様です。

【担当：芸能情報ステーション】