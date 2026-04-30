トロントの寿司店「Sushi Kiwami」は、4月25日にInstagramを更新。トロント・ブルージェイズの岡本和真（29）が来店した際の貴重なプライベートショットを投稿した。

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「昨晩、トロントブルージェイズの岡本選手にご来店いただきました」というコメントと共に投稿されたのは、寿司店内でポーズを決める岡本と店の関係者らとの集合ショット。ラフな私服姿の岡本は、柔らかな微笑みを浮かべ、リラックスした雰囲気を纏っている。

実はこの「Sushi Kiwami」には、ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希（24）や、通訳のウィル・アイアトン氏（37）も来店したことがある日本人選手“御用達”の店。店側は「トロントの地で、これからもブルージェイズと日本人選手を全力で応援していきます」とエールの言葉を贈っている。

【画像】カナダの寿司店を訪れた岡本和真（画像はSushi Kiwamiの公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「岡本さんのパワーの源ですね」「和製ジョニーデップ、嬉しそう」「日本人選手の方々 日本食何より喜びますねー 私も行ってみたい」「和真をよろしくお願いします」などのコメントが多く寄せられた。