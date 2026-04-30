「絆がより深まった」新人警察官の試練！警察学校恒例の“駆け足登山”
熊本県警察学校恒例の「駆け足登山」がありました。過酷なコースを仲間と最後まで駆け抜けた新人警察官に密着です。
けさ、武道場に集まったのは、ことし県警に採用されたおよそ100人の新人警察官。
目的は…
■女性警察官「一生懸命完走できるように頑張りたいです」
■男性警察官「班の中では最年長なんですけど 、みんなを引っ張っていけるように頑張ります！」
「いくぞぉー！」70年前から続く伝統行事、「金峰山駆け足登山」です。
12の班に分かれタイムを競う駆け足登山。メンバーが欠けるとタイムが加算されるため、最後まで全員で走りぬかねばなりません。
走るのが苦手な人やけがをした人がいると…
■男性警察官「押してやってね、後ろから」
■女性警察官「よろしくお願いします」
柔道のひもで引きながら走る班も。
走り始めておよそ50分、半分の距離までたどり着きました。ところが…
目の前に、急な上り坂が。一気に体力を奪っていきます。試される、団結力…
■「走って走って、腕振って、前を見て！」「いつかたどり着く！」
ゴールまで半分のところで急坂の山道が立ちはだかります。
■男性警察官「今までの集大成をぶつけろよ！」「♪ ひとりで生きていればこんな気持ちにならなかった～ひとりで生きていれば～♪」
声を掛け合い、互いに背中を押し合って必死に坂を駆け上り…
入校からおよそ1か月間、厳しい訓練を乗り越えてきた仲間との見事な団結力を見せました。
■女性警察官「始まる前から不安だったんですけど、いざ走ってみると引っ張ってもらったり、後ろから押してもらったりとか、自分でも楽しく、みんなで楽しく走れた」
■男性警察官「きつい場面もあったんですけど、 みんなで声出して走ったので、絆がより深まった。」
登山を通して生まれた強いつながり。一人前の警察官を目指し挑戦は続きます。