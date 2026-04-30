熊本県警察学校恒例の「駆け足登山」がありました。過酷なコースを仲間と最後まで駆け抜けた新人警察官に密着です。



けさ、武道場に集まったのは、ことし県警に採用されたおよそ100人の新人警察官。



目的は…



■女性警察官「一生懸命完走できるように頑張りたいです」

■男性警察官「班の中では最年長なんですけど 、みんなを引っ張っていけるように頑張ります！」

「いくぞぉー！」70年前から続く伝統行事、「金峰山駆け足登山」です。





熊本市中央区の警察学校からおよそ13キロ離れた金峰山の広場を目指します。12の班に分かれタイムを競う駆け足登山。メンバーが欠けるとタイムが加算されるため、最後まで全員で走りぬかねばなりません。

走るのが苦手な人やけがをした人がいると…



■男性警察官「押してやってね、後ろから」

■女性警察官「よろしくお願いします」



柔道のひもで引きながら走る班も。



走り始めておよそ50分、半分の距離までたどり着きました。ところが…

目の前に、急な上り坂が。一気に体力を奪っていきます。試される、団結力…



■「走って走って、腕振って、前を見て！」「いつかたどり着く！」



ゴールまで半分のところで急坂の山道が立ちはだかります。



■男性警察官「今までの集大成をぶつけろよ！」「♪ ひとりで生きていればこんな気持ちにならなかった～ひとりで生きていれば～♪」

声を掛け合い、互いに背中を押し合って必死に坂を駆け上り…



入校からおよそ1か月間、厳しい訓練を乗り越えてきた仲間との見事な団結力を見せました。



■女性警察官「始まる前から不安だったんですけど、いざ走ってみると引っ張ってもらったり、後ろから押してもらったりとか、自分でも楽しく、みんなで楽しく走れた」

■男性警察官「きつい場面もあったんですけど、 みんなで声出して走ったので、絆がより深まった。」

登山を通して生まれた強いつながり。一人前の警察官を目指し挑戦は続きます。