グラビアアイドルの琴雛(こひな)ひなが、4月27日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】カワイイからの“あざと見せ”Ｔシャツぐい～ん＆ぴっちり

自身のSNSにも画像を掲載し「週刊プレイボーイさんに琴雛ひな初登場♡」と報告。「ずっと載りたかった週プレさんでのグラビア、色んなこひがみれるのでお迎え報告まってます」と喜んだ。



ぬいぐるみに囲まれての王道ショット、バスタブで泡まみれになったドッキリ姿、浮輪で隠しているようで丸見えなバックショットなどを披露。一見すると「かわいい」が、しっかり見せるあざとさを存分に発揮している。「デジタル写真集”こひなまみれ。”も発売されます」とアピールも忘れなかった。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。念願だった「週プレ」登場とあって、体づくりにも気合が入った。「こひ的には、ちょっとムチッとしてて健康的な女のコのグラビアが好きだから、自分もそういうスタイルに近づきたいなって」と撮影前にたくさん食べて増量したことも告白している。



同号は溝端葵が表紙＆巻頭を担当。山崎あみ、瀧山あかね、山田あい、「アニメクラシックス ANISON Fire FES」公式コスプレイヤー「Team クラ・コス」コラボ 変幻自在のヒロインズ!!!の花咲楓香・波崎天結・成瀬いな、神田あいり、博多彩葉も登場している。



（よろず～ニュース編集部）