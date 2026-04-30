押切もえ、『プラダを着た悪魔』日本版ビジュアルの“足モデル”だった「脚の裏側に全神経を集中」
モデルのみちょぱこと池田美優、押切もえ、フリーアナウンサーの神田愛花が30日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）の前夜祭イベントに参加した。
【全身ショット】ドレスひらり！美しいドレス姿を見せた押切もえ
前作は、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿が描かれた。“働く女性のバイブル”とも称され、世界的ヒットを記録。20年近くを経た現在も高い人気を誇る。
最新作では、自らの夢をかなえるため、ファッション業界とは別の道に進んだアンディとミランダが再び交差。「ランウェイ」存続の危機をきっかけにタッグを組み、ファッション業界に新たな旋風を巻き起こす物語が描かれる。
イベントでは、20年前に公開された『プラダを着た悪魔』日本版ビジュアルがスクリーンに映し出された。“悪魔”の赤い尻尾にピンヒールを履いた“脚”が押切の脚だったことが神田の口から明かされた。みちょぱも「知らない人が多いんじゃないですか？まさかでしょ！」とびっくり。押切は「自分の中でも、ここからキャリアが変わった。本当に自分の中で大事な作品で。こうして皆さんの前に20年後に現れることができてうれしいです」と笑顔を見せる。「ちゃんと実は衣装も、っぽいものを着ているんです。脚しか使っていないんですけど」と写っていない部分にもこだわりがあったそう。神田が「膝裏に思いを込めたんですか？」と疑問をぶつけられると押切は「全神経を脚の裏側に集中しました」と照れながら話していた。
【全身ショット】ドレスひらり！美しいドレス姿を見せた押切もえ
前作は、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿が描かれた。“働く女性のバイブル”とも称され、世界的ヒットを記録。20年近くを経た現在も高い人気を誇る。
イベントでは、20年前に公開された『プラダを着た悪魔』日本版ビジュアルがスクリーンに映し出された。“悪魔”の赤い尻尾にピンヒールを履いた“脚”が押切の脚だったことが神田の口から明かされた。みちょぱも「知らない人が多いんじゃないですか？まさかでしょ！」とびっくり。押切は「自分の中でも、ここからキャリアが変わった。本当に自分の中で大事な作品で。こうして皆さんの前に20年後に現れることができてうれしいです」と笑顔を見せる。「ちゃんと実は衣装も、っぽいものを着ているんです。脚しか使っていないんですけど」と写っていない部分にもこだわりがあったそう。神田が「膝裏に思いを込めたんですか？」と疑問をぶつけられると押切は「全神経を脚の裏側に集中しました」と照れながら話していた。