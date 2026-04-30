7人組アイドルグループ、CANDY TUNEが30日、東京・台東区の遊園地「浅草花やしき」で、デビュー3周年記念のゴールデンウィーク特別企画「浅草 飴やしき」の開園宣言を行った。同所で5月1〜8日まで夜間営業で開催する。

目玉コンテンツとして、メンバー衣装をモチーフにしたパンダカーや等身大パネル、メンバーの乗車アナウンスやコラボフード＆ドリンクなどがある。

村川緋杏（26）は「このパンダちゃんは7匹とも衣装を着ている。おそろいの帽子。めろめろです。かわいい。めちゃくちゃ映える〜」と絶賛した。

03年3月14日にデビューして4年目に入った。村川は「3年やってきて最高の仲間ができた。目標は『きゃんちゅー』（グループの愛称）を永遠に続くグループにすることです。すごいアイドルになりたい。これからも応援をよろしくお願いします」とファンに呼びかけた。

村川自身は感激屋で涙もろい。衣装がかわいいだけで感激して泣いてしまうことに「甲子園球児くらい泣いちゃう」。

10年後については「みんなでゆっくり温泉につかりたい。2年目の時もプライベートで軽井沢のコテージで紅葉を見ながら温泉に入った。きゃんちゅーは永久不滅。7人でやっていきます」と宣言した。