俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは4月30日、自身のInstagramを更新。ハウス食品「バーモントカレー」のCM撮影時のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：橋本環奈さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは4月30日、自身のInstagramを更新。最新のCMオフショットを公開しました。

【写真】橋本環奈、かわいいCMオフショット

「明日はバーモンドカレーにします！」

同アカウントは「バーモントカレー食べてますかー？」とつづり、1枚の写真を投稿。ハウス食品「バーモントカレー」の撮影現場でのオフショットで、黄色いカーディガンに赤いリボン、ポニーテールという、どこかレトロで温かみのあるスタイリングです。商品を手に、キュートな表情を見せています。

ファンからは「とても可愛いかったです！」「環奈ちゃん､キュート」「明日はバーモンドカレーにします！」「めっちゃカワイイですね」「衣装似合ってます レトロで素敵」「それ一緒に作らない？」「やばい可愛すぎる」「めんこいカンナ」「可愛すぎて困ります」など、絶賛の声が集まりました。

たびたびCMオフショットを公開

同アカウントはたびたびCMのオフショットを公開しています。2025年11月8日には「メンソレータムリップ『青空ファーマシー』篇からオフショットです！」とつづり、1枚の写真を披露。橋本さんが白いシャツに緑のカーディガンを羽織った衣装で、こちらもとてもかわいいです。気になる人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)