「めんこいカンナ」橋本環奈、ポニーテール姿の超絶キュートなCMオフショット公開「反則的に可愛い」
俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは4月30日、自身のInstagramを更新。最新のCMオフショットを公開しました。
【写真】橋本環奈、かわいいCMオフショット
ファンからは「とても可愛いかったです！」「環奈ちゃん､キュート」「明日はバーモンドカレーにします！」「めっちゃカワイイですね」「衣装似合ってます レトロで素敵」「それ一緒に作らない？」「やばい可愛すぎる」「めんこいカンナ」「可愛すぎて困ります」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】橋本環奈、かわいいCMオフショット
「明日はバーモンドカレーにします！」同アカウントは「バーモントカレー食べてますかー？」とつづり、1枚の写真を投稿。ハウス食品「バーモントカレー」の撮影現場でのオフショットで、黄色いカーディガンに赤いリボン、ポニーテールという、どこかレトロで温かみのあるスタイリングです。商品を手に、キュートな表情を見せています。
たびたびCMオフショットを公開同アカウントはたびたびCMのオフショットを公開しています。2025年11月8日には「メンソレータムリップ『青空ファーマシー』篇からオフショットです！」とつづり、1枚の写真を披露。橋本さんが白いシャツに緑のカーディガンを羽織った衣装で、こちらもとてもかわいいです。気になる人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)