長崎市のホテルで、新入社員らが車いす利用者への接客などを学ぶ研修が行われました。

実際に車いすでの移動などを体験し、今後のおもてなしに生かします。

（Ponte RodaNagasaki 小森 峻 代表）

「障害があって困っているのは本人なので、必ず本人に基本的に話をしてほしい。それを踏まえて、介助者に話を聞く形を忘れないでほしい」

バリアフリー研修を開いたのは、長崎市のホテル「ヒルトン長崎」です。

車いす利用者の意見を接客に生かしてもらおうと企画し、新入社員ら約20人が参加。

車いすバスケットボールチーム『長崎サンライズ』を運営する「Ponte RodaNagasaki」代表の小森 峻さんが講師を務めました。

参加者らは、目線の合わせ方や会話のポイントを学んだ後、実際に車いすに乗ってホテル内を移動します。

（体験者）

「重たい」

また 客席やレストランなどを回り、普段の生活との目線の違いなどを体験しました。

（ヒルトン長崎 宿泊部 テイミルシナ ジャナムさん）

「車いすを使ってみると大変だった。料理などに手が届くようにすれば、車いすを使う人たちに便利だと思った」

（ヒルトン長崎 宿泊部 深井 爽楽さん）

「私たちが自然に使っているものが、実は大変なものが多くて。一番最初にお客さんをお出迎えをする立ち位置なので、一緒にお手伝いしたり、目線を合わせたりして気をつけていきたい」

ヒルトン長崎では今後も、このような研修を開催したいとしています。