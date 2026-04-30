内臓脂肪がお腹にたまった内臓脂肪型肥満になると、様々な生活習慣病を引き起こすメタボリックシンドロームのリスクが高まります。内臓脂肪を減らすためには、毎日の食事で摂る総エネルギー量を抑えることが欠かせません。特に、中高年男性の場合、仕事が忙しいと夕食が遅くなり、ストレスも相まってついつい食べ過ぎや飲み過ぎになってしまうケースが増えてきます。

また、ご飯などの主食の量が減少し、主菜で動物性脂肪の摂取量が増加している点にも注意が必要です。肉や卵などの食品は、タンパク源として重要な食品ですが、同時に油脂も多く含まれています。そこで、同じ卵を食べるにしても、オムレツよりはゆで卵にしたり、肉ならば霜降り肉よりも赤身肉を選んだりすることで、油脂の摂取量を減らすことができます。

バランスのよい食事としては、毎食主菜は1皿、副菜は2皿程度食べるとよいでしょう。その際にも、もし主菜がから揚げなどの油を使ったものであれば、副菜はほうれん草のおひたしや酢の物などを選び、油を使った食品を組み合わせないように工夫してみてください。

おやつに関しても注意が必要です。会社や家でお茶を飲みながらお菓子をつまむというシチュエーションは、本人はあまり「食べている」自覚を持ちにくいものです。しかし、おやつにポテトチップスをたった15g食べるだけで、ご飯軽く1／2配分のカロリーに相当します。おやつはむやみに食べると肥満のもとですが、量や種類を考えて食べれば、3回の食事で摂れなかった栄養素を補い、食生活を豊かにすることにもつながります。ヨーグルト等の乳製品や果物を選ぶのがベストですが、その他のものでも150〜200kcal以下を目安に選ぶことをおすすめします。（監修：健康管理士一般指導員）