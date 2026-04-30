プロ野球セ・リーグは4月の全日程が終了。昨季のリーグ王者の阪神が首位を走っています。

4月30日はヤクルトに勝利し、首位攻防戦でカード勝ち越し。17勝9敗の貯金「8」で5月に入ります。昨季はNPB史上最速優勝記録でリーグ制覇。昨季の4月終了時は14勝11敗1分の貯金「3」でしたが、今季は大きく上回り、順調に勝利を積み重ねています。

昨季最下位に沈んだヤクルトは、ここまで17勝11敗の貯金「6」の2位と奮闘。池山隆寛新監督のもと開幕戦で3連勝をしたDeNAには5勝全勝と好相性をみせています。

3位の巨人は15勝12敗の貯金「3」。首位とは2.5差につけています。4位のDeNAは開幕4連敗スタートでしたが、13勝13敗で勝率5割まで巻き返しました。

開幕3連勝だった広島は、それ以降は苦しい戦いが続き、借金「6」の5位。4月の後半は4連勝もあった中日ですが、8勝19敗の借金「11」。特に首位阪神には6戦全敗と苦しんでおり、巻き返しを目指します。

▽セ・リーグ勝敗

【今季4月30日時点】

1）阪神 17勝9敗1分

2）ヤクルト 17勝11敗

3）巨人 15勝12敗

4）DeNA 13勝13敗

5）広島 9勝15敗1分

6）中日 8勝19敗

【昨季4月30日時点】1）巨人 15勝11敗1分2）阪神 14勝11敗1分3）広島 12勝12敗1分4）中日 11勝12敗2分5）DeNA 10勝13敗2分6）ヤクルト 9勝12敗1分