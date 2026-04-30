阪神が首位で4月終える 昨季と比べ貯金が3→8へ 2位は奮闘のヤクルト 3位巨人が貯金3で追う 6位中日は借金11から巻き返しへ
プロ野球セ・リーグは4月の全日程が終了。昨季のリーグ王者の阪神が首位を走っています。
4月30日はヤクルトに勝利し、首位攻防戦でカード勝ち越し。17勝9敗の貯金「8」で5月に入ります。昨季はNPB史上最速優勝記録でリーグ制覇。昨季の4月終了時は14勝11敗1分の貯金「3」でしたが、今季は大きく上回り、順調に勝利を積み重ねています。
昨季最下位に沈んだヤクルトは、ここまで17勝11敗の貯金「6」の2位と奮闘。池山隆寛新監督のもと開幕戦で3連勝をしたDeNAには5勝全勝と好相性をみせています。
3位の巨人は15勝12敗の貯金「3」。首位とは2.5差につけています。4位のDeNAは開幕4連敗スタートでしたが、13勝13敗で勝率5割まで巻き返しました。
開幕3連勝だった広島は、それ以降は苦しい戦いが続き、借金「6」の5位。4月の後半は4連勝もあった中日ですが、8勝19敗の借金「11」。特に首位阪神には6戦全敗と苦しんでおり、巻き返しを目指します。
▽セ・リーグ勝敗
【今季4月30日時点】
1）阪神 17勝9敗1分
2）ヤクルト 17勝11敗
3）巨人 15勝12敗
4）DeNA 13勝13敗
5）広島 9勝15敗1分
6）中日 8勝19敗
1）巨人 15勝11敗1分
2）阪神 14勝11敗1分
3）広島 12勝12敗1分
4）中日 11勝12敗2分
5）DeNA 10勝13敗2分
6）ヤクルト 9勝12敗1分