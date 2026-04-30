フリーアナウンサーの神田愛花（45）が30日、都内で、映画「プラダを着た悪魔2」（1日、日米同時公開）の公開前夜祭に登壇した。28日に夫のバナナマン日村勇紀（53）が体調不良で休養を発表してから、初の公の場となった。

今作は06年にアン・ハサウェイ主演で時代を席巻した「プラダを着た悪魔」の続編。さらにアップグレードされた仕事観や人間関係が描かれる。

神田は赤いハイヒールに白のトップス、黒のタイトスカートと、コントラストのきいた華やかな衣装を着用した。MCとして、ともに登壇した池田美優（27）押切もえ（46）とのトークの進行を行った。

公開に先駆けて試写に行き「この20年間、自分の生き方間違ってなかったんだとか、自分のファッションの考え方間違ってなかったんだとか、最後エンドロールで感動して涙してしまいました」と感銘を受けたという。「アンディが素直に人に甘えられるようになっていた」と、主人公の20年間の成長を感じ取った。

劇中の“推しキャラ”にもアンディを挙げた。「やっぱりすてきですよ。勝手な話なんですけど、お昼の生放送でお笑い芸人のハライチのおふたりとお仕事させていただいてるんですけどね。コマーシャル中に『神田さんってアン・ハサウェイにちょっと似てますよね』って。なんでCM中に言うの〜って。その気になっちゃいましたよね」と、アンディ推しの理由を明かした。