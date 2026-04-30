フリーアナウンサーの神田愛花が３０日、都内で米映画「プラダを着た悪魔２」（デビッド・フランケル監督、５月１日公開）前夜祭に登場。夫のバナナマン・日村勇紀の休養後、初の公の場となったが、日村の近況については言及しなかった。

進行役を務めた神田は、若干緊張した表情で登場。それでも、お笑いコンビ「ハライチ」から、同作主演のアン・ハサウェイに似てると言われたというエピソードを明かすなど、押切もえ、池田美優と軽快なトークを繰り広げた。

イベントを終了後、報道陣から日村の近況について聞かれるも、場内の爆音ＢＧＭで神田の耳には届かず。イベントを通して日村について言及することなく会場を後にした。

神田は日村が休養を発表した翌２９日に自身のインスタグラムを更新。「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」と、日村が在宅で休養していることを明かし、「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる。これが今の私のエネルギー源です。夫よ、頑張るからねー」と思いをつづっていた。