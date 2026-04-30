◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）

広島は、鮮やかな逆転勝利で９カードぶりに勝ち越した。開幕３連戦（マツダ）で中日に３連勝して以来。東京Ｄでの巨人戦も２４年８月２０〜２２日以来の勝ち越しとなった。

０―２で迎えた８回２死一、二塁から、坂倉将吾捕手がチーム２安打目で試合をひっくり返した。制球に苦しむルシアーノに対し、３ボールから強振。角度４１度という飛球が、飛距離１０７メートル（データはＮＰＢ＋）で右翼席に着弾した。２８日のカード初戦以来の３号３ランで貴重な勝利をもたらした。

先発・ウイットリーには大苦戦した。６回の１イニング３四球を含む計５四球を選びながら、６回無安打無失点の好投を許した。前回対戦（７日・マツダ）では６回までに５得点を奪って勝利。その試合で２ランを浴びせた大盛も、２打席２三振。５回までに１０三振を奪われた。

無安打のまま迎えた０―１の７回２死一塁。ドラフト１位・平川蓮外野手が２番手・中川に痛烈な中前打を浴びせ、ノーノーを阻止。これまで右打席で８打数４三振と苦しんでいた両打ちルーキーにとって“右初安打”だった。

一方の先発・玉村は、２回１死一、三塁から増田陸の中犠飛で先取点を献上し、５回１失点で降板。今季初先発を白星で飾ることはできなかったが、黒星は免れた。６回は高が無失点でつないだが、７回に３番手・森浦が、増田陸のソロで痛恨の２点目を奪われていた。１点リードとなった８回はハーン、９回は中崎が締めくくった。