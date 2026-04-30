◇プロ野球セ・リーグ 広島 3-2 巨人（30日、東京ドーム）

広島が劇的な逆転勝利で、開幕カード以来となるカード勝ち越しとしました。

この日の先発は、今季初登板となった玉村昇悟投手。2019年ドラフトでの同期入団・持丸泰輝選手とのバッテリーで今季初の先発マウンドに向かいます。初回には三者凡退の好投も、2回には不運な当たりなどでも1アウト1、3塁のピンチを招き、犠牲フライで1失点。その後も不運な当たりに見舞われるも、5回1失点の粘投を見せました。

援護したい打線ですが、対する先発・ウィットリー投手の前に、6回まで無安打。7回には2番手・中川皓太投手の前にルーキーの平川蓮選手がチーム初ヒットを放つも無得点に抑えられました。さらに7回裏では増田陸選手のソロHRを浴び失点。差を2点に突き放されます。

それでも8回には千載一遇のチャンスが到来。対する4番手・ルシアーノ投手が乱調を見せ、2つの四球などで2アウト1、2塁の好機をつかみます。ここで打席に向かったのは坂倉将吾選手。4球目のストレートをとらえ、ライトスタンドギリギリに飛び込む逆転3ランとしました。

その後は1点のリードを守りきりゲームセット。開幕カード以来の勝ち越しを決めました。