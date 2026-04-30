◇プロ野球セ・リーグ 広島 3-2 巨人（30日、東京ドーム）

7回を終えて2点リードとしていた巨人。8回に逆転弾を浴び、広島にカード負け越しとなりました。

先発マウンドにあがったのは中12日での起用となったウィットリー投手。初回から2つの三振を奪いほえるなど気迫のピッチングを見せます。

これに応えるように打線が奮起。対する玉村昇悟投手の前に2回、キャベッジ選手と坂本勇人選手のヒットで好機をつかむと、増田陸選手の犠牲フライで先制しました。

援護をもらったウィットリー投手はその後も圧巻のピッチング。6回2アウトの場面では足がつったような状態となるも、治療を受けてなおマウンドに立つ力投を見せました。結局、6回無安打、10奪三振、無失点の好投を披露しました。

さらに7回には増田選手がソロHRを記録。リードを2点に広げます。

それでも8回のマウンドにあがった4番手・ルシアーノ投手が乱調。四球でランナーを背負い2アウト1、2塁とすると、坂倉将吾選手の逆転3ランを浴びました。

以降は反撃及ばずゲームセット。巨人が敗れました。