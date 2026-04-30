クマの被害が相次ぐなか、29日、富山市では犬の散歩中の女性がクマに襲われ大ケガをしました。山から離れた海に近い地域でも、クマの目撃が相次いでいます。

■女性大ケガ…窮地救ったのは愛犬

富山市は30日、緊迫した空気に包まれました。

29日夜に女性を襲ったクマが見つからず、30日朝から猟友会や警察が現場周辺を警戒にあたっていたのです。

――ここで襲われた

「はっきりは分からない」

女性がクマに襲われたとみられる場所には、地面に生々しい痕跡が残されていました。

近隣住民

「『クマだから家に入って』叫び声だけ聞こえた」

◇

警察によりますと29日午後7時半すぎ、45歳の女性は、犬の散歩をしていたということです。すると、用水路から出てきたというのが、1頭のクマ。女性は顔や頭などをひっかかれ、大ケガをしました。

襲われた女性の夫

「すぐに病院に行って『手術しますよ』と」

――大丈夫

襲われた女性の夫

「一応、大丈夫」

――どんなケガ

襲われた女性の夫

「こっちの頭とここ、こうなったかな。目は大丈夫。傷も深くないと。でもひっかかれているから、いまはICUに入っている」

◇

一命を取り留めた女性。窮地を救ったのは、愛犬のムサシだったといいます。

襲われた女性の夫

「ほえてくれたから逃げたと（妻が）言っていた」

――この子にはケガない

襲われた女性の夫

「大丈夫。他人事だと思っていたけど、出るんだなと」

■住宅街で駆除「クマなんて全然話聞いたことない」

現場は、富山市北部の周囲に山がなく海に近い住宅街です。

その後、クマの行方は分からなくなっていました。警戒が続いていましたが、事態は正午前に動きました。

ヘリコプターによる探索で、ヤブに隠れたクマが見つかったのです。すぐに緊急銃猟が行われました。

住宅街に響いた12発の銃声。クマは駆除されました。市によりますと、体長およそ1.5メートル、体重は推定110キロのオスの成獣だったということです。

駆除を受けて住民は…

近隣住民

「安心して散歩に行けます」

――今までにクマ

近隣住民

「一度もない。クマなんて全然、話聞いたことない。どこから来るのか、山からか、海からか」

■

秋田市でも、海の近くでクマが出ました。

青い海に似つかわしくない黒い影が、パイプライン上を歩いていました。ゴールデンウイーク初日の29日、釣り人でにぎわう秋田港が一時、騒然となりました。

山から離れた海に近い地域で相次ぐクマの出没。その理由について専門家に聞きました。

岩手大学農学部 山内貴義准教授

「仙台の街中に出たような感じで、森とか川をつたって街中に出たけど、奥深くまで入っちゃって、出られなくなっちゃった。帰りたくても帰りづらい、人がいっぱいいて」

◇

河川敷などの整備が大切だと指摘します。

岩手大学農学部 山内貴義准教授

「河川沿いがひとつ大きなポイント。この後で暑くなって草が一気に繁茂してくると、見通しが悪くなってくるので、野生動物の通り道になってしまうので、そこの整備は緊急に必要」

クマの隠れ家や通り道となりやすい河川敷の草木の伐採など、国や自治体によるスピード感を持った対策が急務となっています。