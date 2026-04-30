◇セ・リーグ 巨人2―3広島（2026年4月30日 東京D）

巨人はコンディション不良の大勢を欠く8回にルシアーノが逆転3ランを浴びて逆転負け。今季初の貯金5を逃し、3カードぶりの負け越しとなった。

2回に増田陸の中犠飛で先制し、7回には増田陸の左越え2号ソロで2点をリード。

新助っ人右腕・ウィットリーは来日初の2桁奪三振となる10三振を奪い、6回を無安打5四球無失点と勝利投手の権利を得て降板していた。

だが、2―0で迎えた8回、この回から登板した4番手右腕・ルシアーノが大荒れで大誤算。

先頭の代打・秋山にストレートの四球を与えると、2死後、小園にもストレートの四球を与えて一、二塁。

ここで打席に迎えた4番・坂倉に3ボールからの4球目、真ん中に入った150キロ直球を右翼スタンドに叩き込まれて逆転3ランとされ、これが相手の決勝点となった。

1点を追う9回には2死走者なしから増田陸が中前打を放ち、代走に門脇。代打・大城に期待がかかったが、一ゴロに倒れた。

ルシアーノは来日初黒星。

▼増田陸 打ったのは真っすぐです。（坂本）勇人さんがつないでくれたチャンスだったので、何とかしたかった。外野まで飛ばし、先制できて良かったです。

▼ウィットリー 6回を投げ切れたことは良かった。ただ四球が多かったので、そこは反省です。

▼増田陸 打ったのはチェンジアップです。前の回にエラーをしてしまったので、絶対に取り返すという気持ちで、より集中しました。