21:00
南ア貿易収支（3月）
予想　285.0億ランド　前回　369.0億ランド

ブラジル雇用統計（3月）
予想　6.0%　前回　5.8%（失業率)

メキシコ実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）
予想　-0.5%　前回　0.9%（前期比)
予想　0.8%　前回　1.8%（前年比)

21:15
ECB政策金利（4月）
予想　2.15%　前回　2.15%（ECB政策金利)
予想　2.0%　前回　2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想　2.4%　前回　2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)

21:30
カナダ実質GDP（2月）
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)
予想　1.0%　前回　0.6%（前年比)

米個人所得・支出（3月）
予想　0.4%　前回　-0.1%（個人所得・前月比)
予想　0.9%　前回　0.5%（個人支出・前月比)

米PCE価格指数（3月）
予想　0.7%　前回　0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想　3.5%　前回　2.8%（PCE価格指数・前年比)　
予想　0.3%　前回　0.4%（コアPCE価格指数・前月比)　
予想　3.3%　前回　3.0%（コアPCE価格指数・前年比)

米雇用コスト指数（2026年 第1四半期）
予想　0.8%　前回　0.7%（前期比)

米実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）
予想　2.0%　前回　0.5%（実質GDP・前期比年率)　
予想　1.6%　前回　1.9%（個人消費・前期比年率)
予想　3.8%　前回　3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)　
予想　4.0%　前回　2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)

米新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）
予想　21.1万件　前回　21.4万件

米失業保険継続受給者数（04/12 - 04/18）
予想　182.4万件　前回　182.1万件

21:45　
ラガルドECB総裁、記者会見

22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）
予想　55.0　前回　52.8

23:00
米景気先行指数（3月）
予想　-2.0%　前回　（前月比)

米主要企業決算
アップル、イーライリリー、アムジェン、キャタピラー、マスターカード

※予定は変更されることがあります。