ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
南ア貿易収支（3月）
予想 285.0億ランド 前回 369.0億ランド
ブラジル雇用統計（3月）
予想 6.0% 前回 5.8%（失業率)
メキシコ実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）
予想 -0.5% 前回 0.9%（前期比)
予想 0.8% 前回 1.8%（前年比)
21:15
ECB政策金利（4月）
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
21:30
カナダ実質GDP（2月）
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
予想 1.0% 前回 0.6%（前年比)
米個人所得・支出（3月）
予想 0.4% 前回 -0.1%（個人所得・前月比)
予想 0.9% 前回 0.5%（個人支出・前月比)
米PCE価格指数（3月）
予想 0.7% 前回 0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想 3.5% 前回 2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.3% 前回 3.0%（コアPCE価格指数・前年比)
米雇用コスト指数（2026年 第1四半期）
予想 0.8% 前回 0.7%（前期比)
米実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）
予想 2.0% 前回 0.5%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.6% 前回 1.9%（個人消費・前期比年率)
予想 3.8% 前回 3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 4.0% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)
米新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）
予想 21.1万件 前回 21.4万件
米失業保険継続受給者数（04/12 - 04/18）
予想 182.4万件 前回 182.1万件
21:45
ラガルドECB総裁、記者会見
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）
予想 55.0 前回 52.8
23:00
米景気先行指数（3月）
予想 -2.0% 前回 （前月比)
米主要企業決算
アップル、イーライリリー、アムジェン、キャタピラー、マスターカード
※予定は変更されることがあります。
南ア貿易収支（3月）
予想 285.0億ランド 前回 369.0億ランド
ブラジル雇用統計（3月）
予想 6.0% 前回 5.8%（失業率)
メキシコ実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）
予想 -0.5% 前回 0.9%（前期比)
予想 0.8% 前回 1.8%（前年比)
21:15
ECB政策金利（4月）
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
21:30
カナダ実質GDP（2月）
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
予想 1.0% 前回 0.6%（前年比)
米個人所得・支出（3月）
予想 0.4% 前回 -0.1%（個人所得・前月比)
予想 0.9% 前回 0.5%（個人支出・前月比)
米PCE価格指数（3月）
予想 0.7% 前回 0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想 3.5% 前回 2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.3% 前回 3.0%（コアPCE価格指数・前年比)
米雇用コスト指数（2026年 第1四半期）
予想 0.8% 前回 0.7%（前期比)
米実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）
予想 2.0% 前回 0.5%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.6% 前回 1.9%（個人消費・前期比年率)
予想 3.8% 前回 3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 4.0% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)
米新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）
予想 21.1万件 前回 21.4万件
米失業保険継続受給者数（04/12 - 04/18）
予想 182.4万件 前回 182.1万件
21:45
ラガルドECB総裁、記者会見
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）
予想 55.0 前回 52.8
23:00
米景気先行指数（3月）
予想 -2.0% 前回 （前月比)
米主要企業決算
アップル、イーライリリー、アムジェン、キャタピラー、マスターカード
※予定は変更されることがあります。