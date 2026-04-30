◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２ー１０阪神（３０日・神宮）

阪神・西勇輝投手が５回４安打２失点の粘投で６１７日ぶりの白星をつかんだ。

３点リードの２回に連続被弾で１点差に迫られたが、その後はベテランらしい投球術で無失点にまとめた。ともに先発で伏見とバッテリーを組むのはオリックス時代の２０１３年８月９日の西武戦（京セラＤ）以来１３年ぶり。同学年コンビで試合をつくった。伏見は移籍後初適時打＆マルチで同学年の右腕をバットでももり立てた。

西勇は昨年はわずか１試合の登板のみ。右膝を痛め、２軍暮らしが続いていた。４年契約の最終年に向け「邪魔と思ったら辞めるだけ」と口にしていたが、待望の復活星を手にした。

打線は初回に、２試合続けて２番で起用されたドラフト３位・岡城の右前打から５連打で３得点を挙げ、勢いをつけた。ルーキーはプロ初の猛打賞もマークし、打線猛爆の導火線となった。

そして、試合を決定づけたのは、４番・佐藤だ。４点リードの７回１死で、右腕・高梨のフォークをすくい上げ、右翼席中段に運んだ。点差を広げる貴重な一発で同僚の森下に並ぶ７本塁打。打率、打点は独走状態だった中、ついに打撃３部門でトップになった。さらに８回１死一、二塁でも中前適時打と手がつけられない状況だ。

チームは今季最多の１６安打で１０得点。連勝で２位ヤクルトに２差をつけて首位固めだ。１日からは甲子園で巨人３連戦に臨む。