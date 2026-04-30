◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日２―６ＤｅＮＡ（３０日・バンテリンドーム）

中日は連敗で借金１１となった。先発のマラーは６回１／３を４安打４失点で２敗目。６回まで２本のソロ以外はテンポ良く投げていたが、７回に崩れた。１死から宮崎に左前打。代走・神里に二盗を許し、山本に四球を与えて降板した。救援したメヒアは初球の暴投でピンチを二、三塁に広げ、ヒュンメルに決勝打。７球連続でカーブを投じ、決め球が真ん中に入った。

打線は１０試合ぶりに１番に福永を起用し、石伊がプロ初の５番。土田の今季初スタメンなど組み替えたが、ＤｅＮＡ・篠木にプロ初勝利を献上した。

井上一樹監督の試合後の一問一答は以下。

―マラーは走者を背負うと苦戦する。

「そこは課題ですからね」

―投球全体は。

「まあ課題もあれど、いろいろ日本に来て学習している部分、成長している部分は認めつつ。やっぱり勝つためには、どうしたらいいかという。向こう（米球界）で通用していたものが、日本では通用しないということもある。勝つために、もう一つ何か足らないということは本人も分かっていると思う。彼も２年目で、去年から経験していることで、もう少し学ばないといけない部分もあるし、もちろん成長も認めつつ。というところですね」

―メヒアは難しい場面での登板になった。

「やっぱり１球で変わるというところを、もう一回、キャッチャーも含めて（考えないと）。ヒュンメルもね、あれだけ（２球目、３球目に）空振りしていたところで。一番最後に一番甘いボールを投げていては勝てませんよ、という話です」

―打線の組み替えは。

「いろんな形を考えた上でオーダーを組んだわけですけど。まあまあ、結果的に単発の２点では勝ちが取れませんということです」

―細川が１６試合ぶりの本塁打。

「細川は上がりつつあるので。もちろん、このまま上がっていってほしいです」