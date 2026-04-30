フリーアナウンサーの神田愛花（45）が30日、都内で行われた映画「プラダを着た悪魔２」（5月1日公開）の公開前夜祭に進行役兼ゲストとして登壇。体調不良のため当面の間休養することを発表した夫でお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）については言及しなかった。

神田にとってこの日は日村の休養発表後、初のイベント登壇。報道陣からの日村の体調を案ずる質問には笑顔を返すにとどめた。

日村は28日に体調不良により当面の間休養に専念することを事務所の公式サイトで発表。今年に入ってから体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。神田は翌29日にインスタグラムを更新し「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」とコメント。「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー」とエールを送っていた。

イベントのトークセッションでは“推しキャラ”にアン・ハサウェイ演じる主人公アンディを挙げた。MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）で共演するお笑いコンビ「ハライチ」の2人に触れながら「先日、CM中に“神田さんってアン・ハサウェイにちょっと似てますよね”って言われたんですよ」と回想。「なんでコマーシャル中に言うのと思って」と恥ずかしがりつつ「その気になっちゃいまして」とうれしそうな表情。同席した押切もえから「輝きがあるように見えてきた」と言われ、続けて“みちょぱ”こと池田美優からも「笑顔が似てるかな」という声が。観客からも拍手が上がり、神田は「優しい」と照れていた。