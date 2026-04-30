歌手のアグネス・チャン（70）が、100歳で亡くなった母のお墓を公開し、注目を集めている。

【映像】100歳で亡くなった母との親子ショットやお墓

これまでもブログで家族について発信していたアグネス。母が認知症を患っていることも明かしており、2024年11月の更新では100歳を迎えることを報告していた。翌年6月22日には、「6月17日、母は静かに息を引き取りました。長い闘病生活から解放され、天に召されました。100歳まで生きてくれて、本当にありがとう。もうこの世で母に会えないと思うと、とっても寂しいです。心に大きな穴が開いたような感じです」と、最愛の母が亡くなった思いをつづった。

100歳で亡くなった母が眠る中国にある両親のお墓

2026年4月29日の更新では、中国にある両親のお墓を公開。「仲良く眠ってる両親のお墓の前で、胸が熱くなりました。ゆっくり休んでくださいね。素晴らしい人生だったと思います。本当にありがとうございました。永遠に感謝しています」とコメントを添えた。

この投稿には「素晴らしいお墓ですね」「日本のお墓と形やお供物も全然違うんだね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）