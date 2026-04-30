みずほPayPayドーム福岡が4月25日、公式Instagramを更新。福岡ソフトバンクホークスのリバン・モイネロ（30）から裏方スタッフへの差し入れが明かされ、ファンから称賛の声があがっている。

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「モイネロ投手からドーム事務所にリポビタンDの差し入れが届きました」という喜びのコメントと共に投稿された写真は、ズラリと並べられた栄養ドリンク。ケース部分には、「モイネロ選手より、事務所の皆さん これを飲んで笑顔になってください。ファイト一発！」と熱いメッセージが書き込まれた。

WBCキューバ代表として参加後、情勢不安から当初の予定より合流が遅れたモイネロ。現在は、1軍昇格へ向けてファームでの調整が続いている。

【画像】モイネロからの差し入れを紹介（画像はみずほPayPayドーム福岡公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「粋なことしますねぇ！」「もいもい、ナイス～」「モイモイ優しい」「日ハムファンだけど、好感持てます！」といった称賛が殺到。また、「モイモイの元気ハツラツ姿 楽しみに待ってま～す」「仕事なんてもういい寝ろbyモイネロ」「マウンドのもいちゃんを早く見たいです」といった活躍を待ち望むファンからのコメントも寄せられている。