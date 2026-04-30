yama、コンセプトEP『C.U.T』のスタジオライブ音源を配信リリース！「リラックスして、楽しんでもらえたら嬉しいです」

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yamaが、5月1日に『C.U.T - Studio Live -』を配信リリースする。

■コンセプトは「yamaが仲間たちをリビングに招いてセッションをする」

この作品は、yamaが3月18日に発売したコンセプトEP『C.U.T』の発売を記念して、YouTubeで公開したスタジオライブの音源を収録したもの。

スタジオライブでは、EPに収録されている全6曲を「yamaが仲間たちをリビングに招いてセッションをする」というコンセプトのもと、長年ライブをともにしてきたサポートメンバーたちとともに演奏した。