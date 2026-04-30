yama、コンセプトEP『C.U.T』のスタジオライブ音源を配信リリース！「リラックスして、楽しんでもらえたら嬉しいです」
yamaが、5月1日に『C.U.T - Studio Live -』を配信リリースする。
■コンセプトは「yamaが仲間たちをリビングに招いてセッションをする」
この作品は、yamaが3月18日に発売したコンセプトEP『C.U.T』の発売を記念して、YouTubeで公開したスタジオライブの音源を収録したもの。
スタジオライブでは、EPに収録されている全6曲を「yamaが仲間たちをリビングに招いてセッションをする」というコンセプトのもと、長年ライブをともにしてきたサポートメンバーたちとともに演奏した。
■yamaコメント
6畳半で一人きり、音楽を聴き、発信していた頃から何年もが経ちました。
あの頃、拒んでいた外の世界も、飛び込んだ瞬間はとても荒波だった。けれど、ゆっくりと歩みを進めていくうちに、少しずつ自分の心の内が研磨されていったように感じています。
それでも、暗闇や霧は突然現れるものです。天気のように予測できないまま、ただそれを受け入れて歩いている。この5年で、音楽を届けることを支えてくれる仲間と出会い、ファンと出会い、さまざまな景色を見てきました。
そんな自分の変化を込めて、リビングルームに仲間たちを招き、なるべく自然体で音楽を奏でる…。
そのイメージを世界観に投影したのが、今回のライブコンセプトです。
EPツアーも、この雰囲気の延長線上にあるものになると思います。
どうかリラックスして、楽しんでもらえたら嬉しいです。
■リリース情報
2026.05.01 ON SALE
yama
DIGITAL ALBUM『C.U.T - Studio Live -』
2026.06.10 ON SALE
Vaundy・yama
SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」
■関連リンク
yama OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/