こちらは10年前の映像です。熊本県内では小学校高学年になると「水俣病」について学びます。



熊本で育つ子どもたちは、小学校で水俣病への正しい理解や、差別や偏見を許さない心構えを学んでいます。



これまでに取り組んだ小学校はのべ5177校にのぼります。



当事者のみなさんは、口々に語ります。「水俣病は終わっていない」。あす、5月1日で公式確認から70年です。



あすの慰霊式を前に水俣市を訪れた石原宏高環境大臣は、きょう30日から2日間の日程で水俣病の被害者や支援者などと懇談します。

水俣病は、原因企業のチッソがメチル水銀を含む排水を海にたれ流し、不知火海が汚染されたことで引き起こされました。

1956年5月1日、水俣保健所に「原因不明の患者がいる」との報告があり、この日を公式確認の日として、水俣市が犠牲者慰霊式を開催しています。



環境大臣との懇談をめぐっては、一昨年2024年、式のあとの懇談の場で「発言時間が持ち時間の3分を過ぎた」として、環境省の職員が被害者のマイクの音を切った、いわゆる「マイクオフ問題」が起きました。

これをきっかけに十分な時間を確保するため、慰霊式の前日から懇談が行われるようになりました。



きょう、石原大臣が面会したのは、水俣病公式確認の年に生まれた坂本しのぶさん（69）です。



しのぶさんは、母親の胎内で水銀中毒となった「胎児性水俣病患者」。



中学校に通う、しのぶさんの映像です。「水俣病の象徴」とされ、幼い頃から母子ともに取材に応じてくれました。



しのぶさんは、水銀を国際的に規制する「水俣条約」で、世界へ向け教訓を発信しました。



きょうの面会でもしのぶさんは、「水俣病は終わっていない」と大臣に思いを伝えました。



■坂本しのぶさ「70年たっても何も終わっていないんだと思っています」

懇談では、胎児性患者が利用できるヘルパーの数を増やして欲しいなどとの要望が伝えられました。



■面会後の坂本さん「ちょっとでもいいから、私たちの痛みをわかってほしいなと思った」



その後、石原大臣は胎児性の水俣病患者などが共同生活を送るケアホームへ･･･。金子雄二さんと面会しました。



金子さんは、水俣病患者の自立を求めて活動を続けていましたが、4年前から、24時間の介護を受けています。



■石原環境相「いろいろとお話を聞かせていただきましたので、しっかりと検討させていただきたいと思います」

そして大臣は、午後5時頃から患者、被害者団体でつくる「水俣病被害者･支援者連絡会」との懇談に臨んでいます。

冒頭で大臣は一昨年の、いわゆる「マイクオフ問題」について謝罪し、「水俣病は我が国の環境衛生の原点。父や兄も環境庁長官や大臣として水俣の地を訪れた」と振り返りながら、丁寧に意見交換をしたいと述べました。



懇談はこのあと午後7時頃まで行われる予定で、国が検討している健康調査などについて意見を交わす見通しです。