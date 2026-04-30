宝塚歌劇団月組新人公演「ＲＹＯＦＵ」が３０日、兵庫・宝塚大劇場で行われ、１０７期の美颯りひと（みはや・りひと）が初主演した。

美颯は前回の「ガイズ＆ドールズ」新公でネイサン（本役・風間柚乃）、「侍タイムスリッパ−」で幕開き直後にトップスター鳳月杏との絡みもある役でも抜てきに応え、１０７期初の主演となった。満を持しての主演に「尊敬する鳳月杏さんのお役ができて、本当に幸せです」と頬を緩めた。

呂布は三国志随一の裏切りと武勇の将だけに、殺陣のシーンも多い。「とてつもなく立ち廻りののシーンが多いのですが、鳳月さんは親身になって一つひとつを教えていただいた」と感謝。さらに「劇場に負けないように」と真ん中に立つ心構えを教わったことで、「自分も強い気持ちで挑めました」と振り返った。

ヒロイン雪蓮は１１０期の薫乃咲月（かおるの・さつき）は阪急電鉄の行楽ポスターにも選ばれた期待の娘役。本役の天紫珠李からは「自分の心に嘘つくなく、お役に生きたらいいよ」と言葉をもらったことを明かした。

また１０６期の和真あさ乃（かずま・あさの）が董卓（本役・風間柚乃）を演じた。“長の長”と呼ばれる立場で、「お客さまお一人お一人に感謝しております」と代表してあいさつした。

東京宝塚劇場の新人公演は６月２５日。