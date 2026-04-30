めっっっちゃ可愛いじゃん！【3COINS】春に飾りたい♡「刺繍カーテン」

お部屋に華やかさをプラスしてくれそうな【3COINS（スリーコインズ）】の「刺繍カーテン」。シアー感のある生地に花柄の刺繍を施した、優しげで可愛らしいデザインがポイント。さりげなく彩りを添えてくれて、空間の見映えも良くなりそうです。今回は\330（税込）で買える、模様替えにぴったりなカーテンをご紹介します。

空間のアクセントに！「刺繍セパレートカーテンミモザ：43 × 150cm」

圧迫感を感じさせない、柔らかなシアー感のあるアイボリーの生地。イエロー × グリーンのミモザをたっぷりとあしらった、色味の華やかな可愛らしいカーテンです。お部屋のアクセントとして加えたい時にぴったり。葉の部分は細かく刺繍された、繊細で上品なビジュアルもたまりません。

清潔感のある「刺繍セパレートカーテンデイジー：150 × 43cm」

シアー感のある生地にデイジーの刺繍が可愛らしいカーテン。清潔感のあるホワイトが軽やかです。突っ張り棒に通すだけで取り付けられるので、間仕切りやさりげなく棚を隠したいときなどに使えそう。汚れたら手洗いできるのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino