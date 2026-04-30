元「モーニング娘。」の人気メンバーが最新ショットとともに、近況を報告。

３０日までにインスタグラムを更新したのは、１９９７年に「モー娘」初期メンバーとしてデビューした歌手の福田明日香（４１）。「娘の合唱団の発表会でした 大成功おめでとう。素敵な歌声ありがとうございました」と子どものイベントに参加。

その上で「昨年１０月に入院した際に、ＳＮＳで自分が不用意な発言をして、思いがけずネットニュースに取り上げられてしまい、お騒がせしてご心配おかけしました」と入院していたことを明かし、「基本的には、大雑把な性格なので、まさか体調に響くほどメンタルバランスを崩すとは思っていませんでした。たしかに昔から、気圧の変動に弱く、５年くらい前から体重減少、自律神経の乱れは、自覚がありました」とコメント。

「昨年１１月に退院してから順調に減薬し、今は漢方薬を３種類、欠かさず服用し、体重も増え、ふっくらしました 歌も唱えています」と自撮りをアップした。

「看護師さんや、一緒に過ごした患者さん達、たくさんの人と励ましあいながら過ごしたおかげで、ずいぶん回復しました。そして、病というものを通して、人生観が変わりました。うまく言葉には表せませんが、健康なときには知りえなかった学びがありました。そう、今生きていることが、幸せなんだと心から思います。止まない雨はない」と前向きな心境を記し、「ファンの方々へ、相変わらずスローペースですが、いずれまた歌声をお届けしますので安心してくださいね この場を借りて、ご報告いたします」とつづった。

ファンからは「変わらずお綺麗です！」「体調も回復に向かっているようでよかったです」との声が寄せられている。

福田は１９９９年に高校受験を理由にグループ脱退。２０１５年４月に一般男性と結婚。長女が誕生したが１６年７月に離婚。２１年にツイッター（現・Ｘ）で体調不良を明かし、同年１１月にインスタグラムのストーリーズで「闘病生活を支えてくれた人と２回目の結婚しまして 人生何があるかわかりません」と再婚を報告。しかし２２年５月に「協議離婚したことを報告いたします」と明かした。