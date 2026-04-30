国立国会図書館、図書など2.1万点を「デジタルコレクション」に追加【内容内訳】
国立国会図書館は4月に約2.1万点を「国立国会図書館デジタルコレクション」に追加したと発表した。
【Xより】図書など2.1万点を「デジタルコレクション」に追加した国立国会図書館【内容内訳】
これらの資料のうち、著作権の問題がない資料（古典籍及び他機関デジタル化資料の一部、日本占領関係資料）は、インターネット公開で提供する。
なお「デジタル化資料送信サービスに係る入手可能性調査の結果、図書約66,300点、雑誌約5,300点、古典籍32点、博士論文25点、合計約71,600点を、図書館向け／個人向けの送信対象資料から館内限定公開に切り替えました」と案内した。
【内容内訳】
図書：約1万7500点（館内限定）
雑誌：51点（館内限定）
古典籍：約2800点（インターネット公開（一部館内限定））
博士論文：71点（館内限定）
日本占領関係資料：約200点（インターネット公開）
録音・映像関係資料：79点（館内限定）
他機関デジタル化資料：36点（インターネット公開（一部館内限定））
パッケージ系電子出版物：2点（館内限定）
【Xより】図書など2.1万点を「デジタルコレクション」に追加した国立国会図書館【内容内訳】
これらの資料のうち、著作権の問題がない資料（古典籍及び他機関デジタル化資料の一部、日本占領関係資料）は、インターネット公開で提供する。
なお「デジタル化資料送信サービスに係る入手可能性調査の結果、図書約66,300点、雑誌約5,300点、古典籍32点、博士論文25点、合計約71,600点を、図書館向け／個人向けの送信対象資料から館内限定公開に切り替えました」と案内した。
【内容内訳】
図書：約1万7500点（館内限定）
雑誌：51点（館内限定）
古典籍：約2800点（インターネット公開（一部館内限定））
博士論文：71点（館内限定）
日本占領関係資料：約200点（インターネット公開）
録音・映像関係資料：79点（館内限定）
他機関デジタル化資料：36点（インターネット公開（一部館内限定））
パッケージ系電子出版物：2点（館内限定）